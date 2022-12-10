Захарова призвала Берлин к ответу за события на Украине

Власти ФРГ, подавившие попытку путча в стране, должны ответить на вопрос, почему Берлин поддерживал государственный переворот на Украине. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Захарова напомнила об аресте в ФРГ 25 человек, подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота.

«Словами не передать, как мы переживаем за основы конституционного строя в ФРГ, едва не павшей жертвой путча. Подумать только: 25 исторических реконструкторов могли свергнуть демократию в центре Европы! Республика выстояла. «Опасные террористы», которые называют себя «гражданами Рейха» (включая, прости Господи, принца Рейсса) повержены», - с иронией написала представитель МИД в Telegram-канале.

По ее словам, Берлин «устоял перед 25 революционерами», и этому надо «аплодировать стоя».

Однако, есть «один маленький вопрос». Немецкие политики Йошка Фишер, Гидо Вестервелле и Франк Штайнмайер в свое время встречались с украинскими «путчистами и узурпаторами», поддерживали их, вели с ними переговоры.

«Да-да, тот самый Франк-Вальтер Штайнмайер, который с такой гордостью ныне говорит о «германской либеральной демократии, которая защитила себя», во всю поддерживал путчистов на Майдане», – написала Захарова.

Она задалась вопросом, является ли попыткой переворота захват конституционных органов власти ультраправыми радикалами?

«Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идёт об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état можно говорить сейчас с этими… «рейхсбюргерами»? – подытожила представитель МИД.

Она добавила, что это «прямой вопрос, на который Берлин обязан ответить».