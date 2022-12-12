Посол РФ: Разрыв дипломатических отношений не в интересах Москвы и Лондона

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не в чьих либо интересах. Такое мнение выразил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

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"Разрыв дипотношений - самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших", - заявил посол.

Келин отметил, что отношения между двумя странами начали ухудшаться в 2018 году после дела Скрипалей, но тогда сохранялись деловые, гуманитарные и экономические связи. После 24 февраля остались только двусторонние дипломатические отношения.