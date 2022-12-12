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26 минут назад

Посол РФ заявил, что разрыв дипломатических отношений не в интересах Москвы и Лондона

ТАССиещё 3

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не в чьих либо интересах. Такое мнение выразил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

Посол РФ: Разрыв дипломатических отношений не в интересах Москвы и Лондона
Фото: ТАССТАСС

"Разрыв дипотношений - самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших", - заявил посол.

Келин отметил, что отношения между двумя странами начали ухудшаться в 2018 году после дела Скрипалей, но тогда сохранялись деловые, гуманитарные и экономические связи. После 24 февраля остались только двусторонние дипломатические отношения.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Политика,Наука и техника,Андрей Келин,Владимир Путин,
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