Посол РФ: Разрыв дипломатических отношений не в интересах Москвы и Лондона

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не в чьих либо интересах. Такое мнение выразил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
"Разрыв дипотношений - самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших", - заявил посол.
Келин отметил, что отношения между двумя странами начали ухудшаться в 2018 году после дела Скрипалей, но тогда сохранялись деловые, гуманитарные и экономические связи. После 24 февраля остались только двусторонние дипломатические отношения.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.