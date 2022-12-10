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56 минут назад

Президент Туркмении назвал Россию главным союзником

Lenta.ru

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства с участием руководителей дипломатических миссий назвал Россию главным союзником Ашхабада. Об этом сообщает издание «Нейтральный Туркменистан».

Президент Туркмении назвал Россию главным союзником
Фото: ТАССТАСС

Туркменский лидер рассказал, что состоявшийся в июне 2022 года визит в Россию помог достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям сотрудничества, включая сферы торговли, транспорта, сельского хозяйства, финансовой системы, образования, медицины и культуры.

На втором месте туркменских внешнеполитических приоритетов находятся Соединенные Штаты, отметил Бердымухамедов.

В ноябре сообщалось, что США намерены помочь правительству Туркмении в извлечении выгод от санкций против России. В качестве примера помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу напомнил, что российские владельцы продали свои банки в Казахстане, закрытые из-за санкций, местным бизнесменам.

«Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы помочь им в получении большей пользы от санкционного режима», — подчеркнул Лу.

Он также пообещал, что экономика страны не столкнется с высокими рисками.

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