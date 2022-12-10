Пользователей Twitter поразил жесткий ответ Путина Боррелю

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали ответ российского лидера Владимира Путина главе дипломатии европейского союза Жозепу Боррелю на его заявление про Африку и Донбасс, сообщает News.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Многие пользователи интернета вступили в дискуссию, которая велась на странице Борреля. Они назвали заявления дипломата о жителях Евросоюза нелепыми. Некоторые отметили, что поддерживают Москву.

«Шикарный ответ российского лидера европейской политической мафии», — заявил один из пользователей Сети.

«Мы, африканцы, прекрасно знаем, кто начал вооруженный конфликт на Украине, мы помним о распаде СССР и знакомы со знаменитой мюнхенской речью Путина, которую он произнес в 2007 году», — написал другой пользователь.

«Мы и наши лидеры поддерживаем Россию», — отметил третий.

Напомним, Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. При этом он указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Евродипломат назвал «шокирующим» то, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку Москвы.

Путин прокомментировал слова Борреля, заявив, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Глава государства отметил, что нет ни одной африканской страны, которая бы не получала политическую, экономическую, а иногда и военную поддержку от Москвы.