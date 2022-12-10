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1 час назад

Пользователей Twitter поразил жесткий ответ Путина Боррелю

Елена Прошина

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали ответ российского лидера Владимира Путина главе дипломатии европейского союза Жозепу Боррелю на его заявление про Африку и Донбасс, сообщает News.ru.

Пользователей Twitter поразил жесткий ответ Путина Боррелю
Фото: ТАССТАСС

Многие пользователи интернета вступили в дискуссию, которая велась на странице Борреля. Они назвали заявления дипломата о жителях Евросоюза нелепыми. Некоторые отметили, что поддерживают Москву.

«Шикарный ответ российского лидера европейской политической мафии», — заявил один из пользователей Сети.

«Мы, африканцы, прекрасно знаем, кто начал вооруженный конфликт на Украине, мы помним о распаде СССР и знакомы со знаменитой мюнхенской речью Путина, которую он произнес в 2007 году», — написал другой пользователь.

«Мы и наши лидеры поддерживаем Россию», — отметил третий.

Напомним, Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. При этом он указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Евродипломат назвал «шокирующим» то, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку Москвы.

Путин выступил с обращением к оборонным ведомствам ШОС и СНГ

Путин прокомментировал слова Борреля, заявив, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Глава государства отметил, что нет ни одной африканской страны, которая бы не получала политическую, экономическую, а иногда и военную поддержку от Москвы.

Реакция последовала и от Министерства иностранных дел РФ. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства страны Марии Захаровой, «деградация коллективного Запада» пока не коснулась других народов.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ШОС,ЕС,
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