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38 минут назад

В МИД РФ ответили на вопрос о соперничестве с Китаем в Африке

Елена Прошина

КНР — единомышленник России в ключевых вопросах африканской повестки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова.

В МИД РФ ответили на вопрос о соперничестве с Китаем в Африке
Фото: ТАССТАСС

По его словам, не существует никаких оснований для того, чтобы «просматривалось» соперничество Москвы и Пекина в Африке.

По многим вопросам повестки в этом регионе Пекин выступает как единомышленник России. Так, например, Россия вместе с КНР неоднократно блокировала «антималийские инициативы, которые вносились на рассмотрение СБ ООН теми же французами».

Богданов акцентировал внимание на том, что «прежняя гегемония коллективного Запада» уходит в прошлое, суверенные государства Африки «объективно являются частью этих глобальных процессов», а международный авторитет РФ растет.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров говорил, что Москва и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку африканским странам. Лидер России Владимир Путин подчеркнул, что в Африке практически нет стран, которым РФ не оказывала бы поддержку. Речь идет о политической, экономической, информационной, а иногда и военной поддержке.

Политика,Михаил Богданов,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Совбез ООН,
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