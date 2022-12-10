В МИД РФ ответили на вопрос о соперничестве с Китаем в Африке

КНР — единомышленник России в ключевых вопросах африканской повестки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова.

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По его словам, не существует никаких оснований для того, чтобы «просматривалось» соперничество Москвы и Пекина в Африке.

По многим вопросам повестки в этом регионе Пекин выступает как единомышленник России. Так, например, Россия вместе с КНР неоднократно блокировала «антималийские инициативы, которые вносились на рассмотрение СБ ООН теми же французами».

Богданов акцентировал внимание на том, что «прежняя гегемония коллективного Запада» уходит в прошлое, суверенные государства Африки «объективно являются частью этих глобальных процессов», а международный авторитет РФ растет.