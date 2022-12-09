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47 минут назад

Посол РФ: Минские соглашения Запад использует для затягивания времен

Ura.Ru

Минскими соглашениями по Украине Запад использует для затягивания времени. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Посол РФ раскрыл, как Запад на самом деле использует Минские соглашения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Разумеется, западникам и дела нет до реализации того, что согласовано при их посредничестве. Ведь их цели ровно противоположны задачам урегулирования: главное для Запада — чтобы опекаемая им сторона выиграла время», — сказал посол, его слова передает ТАСС.

По его словам, сегодня это открыто признано в части минских договоренностей. По его мнению, вероятнее всего, такая же «печальная судьба» предназначена и брюссельским договоренностям по Косову.

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Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что что Минские соглашения 2014 года были попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, пишет телеканал 360. Согласно Брюссельскими соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года в Косово должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил президента Сербии Александра Вучича в эскалации напряженности в Косово. В настоящее время Сербия и Косово взаимно обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашения.

Политика,Ангела Меркель,Александр Вучич,Телеканал "360° Подмосковье",
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