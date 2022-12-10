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23 минуты назад

МИД РФ не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией

ТАССиещё 3

Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан в случае формирования нужных предпосылок. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Названо условие для возобновления прямого авиасообщения с Грузией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок - условия в Тбилиси хорошо известны - не исключаем принятия решений на этот счет", - указал дипломат.

Он также отметил, что прогноз экономического роста Грузии в этом году повышен до двузначной цифры "в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией".

Запад призвали готовиться к возобновлению полетов через Россию

Согласно указу президента России Владимира Путина, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки носит временный характер, а главным условием его отмены является стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности граждан РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:30 мск.

Политика,Денис Гончар,Владимир Путин,МИД России,Минтранс РФ,
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