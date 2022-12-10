Названо условие для возобновления прямого авиасообщения с Грузией

Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан в случае формирования нужных предпосылок. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар .

"Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок - условия в Тбилиси хорошо известны - не исключаем принятия решений на этот счет", - указал дипломат.

Он также отметил, что прогноз экономического роста Грузии в этом году повышен до двузначной цифры "в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией".

Согласно указу президента России Владимира Путина, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки носит временный характер, а главным условием его отмены является стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности граждан РФ.