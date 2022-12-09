Оверчук рассказал о подарке от Путина на день рождения

Вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал, что президент страны Владимир Путин подарил ему на день рождения часы отечественного производства. Об этом сообщает ТАСС .

9 декабря Алексей Оверчук, в день своего 58-летия, находится в составе российской делегации в Бишкеке, где состоялся саммит Евразийского экономического союза. Выступая на этой встрече, Путин отдельно поздравил вице-премьера.