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43 минуты назад

Оверчук рассказал о подарке от Путина на день рождения

Елена Прошина

Вице-премьер России Алексей Оверчук рассказал, что президент страны Владимир Путин подарил ему на день рождения часы отечественного производства. Об этом сообщает ТАСС.

Оверчук рассказал о подарке от Путина на день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

9 декабря Алексей Оверчук, в день своего 58-летия, находится в составе российской делегации в Бишкеке, где состоялся саммит Евразийского экономического союза. Выступая на этой встрече, Путин отдельно поздравил вице-премьера.

На вопрос, вручил ли президент какой-либо подарок, Оверчук ответил: «Часы. Российские».

Ранее Оверчук обсудил реализацию интеграционных программ с первым вице-премьером Белоруссии Николаем Снопковым.

Политика,Алексей Оверчук,Владимир Путин,ЕАЭС,
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