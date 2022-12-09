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1 час назад

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ

ТАССиещё 3

Группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду. Документ опубликован в думской электронной базе в пятницу.

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития", подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года", - указано в документе.

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Разработчики проекта считают, что России не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ. "Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России санкций (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации", - указывают авторы в пояснительных материалах.

Политика,Международный валютный фонд,КПРФ,Госдума,
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