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1 час назад

Путин: ФСБ достигла результатов в обмене Грайнер на Бута и контакты продолжаются

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции после состоявшегося в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета, что ФСБ вела переговоры с американской стороной по обмену американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута и достигла результатов, а контакты между спецслужбами РФ и США продолжаются.

«Что касается обменов, то эту тему у нас вела в данном случае Федеральная служба безопасности. ФСБ договаривалась, изначально вела переговоры, достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали», — сказал Путин.

По его словам, контакты между спецслужбами двух стран продолжаются и никогда не прекращались.

Ранее сообщалось, что Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет лишения свободы за незаконную торговлю оружием, в четверг обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщили 8 декабря в МИД России. Там отметили, что Вашингтон категорически отказывался от диалога. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политика,Видео,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Владимир Путин,МИД России,ФСБ,
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