Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции после состоявшегося в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета, что ФСБ вела переговоры с американской стороной по обмену американки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута и достигла результатов, а контакты между спецслужбами РФ и США продолжаются.

«Что касается обменов, то эту тему у нас вела в данном случае Федеральная служба безопасности. ФСБ договаривалась, изначально вела переговоры, достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали», — сказал Путин.

По его словам, контакты между спецслужбами двух стран продолжаются и никогда не прекращались.