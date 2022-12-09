Помощник Медведева прокомментировал ситуацию вокруг "Дождя"

Блокировка телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в Латвии - "злонравия достойные плоды", когда глупость и надменность победили журналистику. Об этом ТАСС заявил в пятницу помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов, отвечая на вопрос, считает ли Медведев решение латвийских властей актом цензуры и есть ли повод для сочувствия "Дождю".

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"Дмитрий Анатольевич не интересуется их судьбой, хотя если вспомнить классика, который еще в XVIII веке написал фразу "злонравия достойные плоды" (из "Недоросля" Д. И. Фонвизина - прим. ТАСС), то результат неудивительный. Глупость и надменность победили журналистику. Были свалившие за кордон иноагенты, стали бомжами", - сказал Осипов.

Проблемы у телеканала "Дождь" в Латвии начались вскоре после того, как ведущий Алексей Коростелев рассказал о помощи российским военнослужащим "с оснащением и элементарными удобствами на фронте". Позже руководство канала опровергло слова журналиста и прекратило сотрудничество с ним.

Глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш 2 декабря сообщил, что телеканал оштрафован на €10 тыс. за слова "наша армия" в отношении Вооруженных сил РФ, а также демонстрацию в эфире карты, на которой Крым отмечен как территория России. Он также сообщил о решении аннулировать лицензию на вещание телеканала в стране "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Вещание "Дождя" было прекращено и в других странах Прибалтики - в Литве и Эстонии.