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57 минут назад

Лидер ЛДПР высмеял политику Запада за ложь и лицемерие

Ura.Ruиещё 1

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о разочаровании в казавшихся прежде надежных партнерах на Западе, которые держат «фигу» в кармане, предоставляя обещания и гарантии. Речь идет о признании бывшего канцлера ФРГ Ангелы Мергель в оттягивании момента для накачки Украины оружием, ради которого она подписала Минские соглашения.

Лидер ЛДПР высмеял политику Запада за ложь и лицемерие
Фото: ТАССТАСС

«Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что ее подпись под Минскими соглашениями была лишь „ширмой“, чтобы выиграть время для накачки оружием украинского режима и создания антироссийского плацдарма. Вот в этом весь коллективный Запад. Все обещания и „гарантии“ с фигой в кармане», — заявил Слуцкий в своем telegram-канале.

Слуцкий добавил, что западные страны погрязли во вранье и лицемерии высшей категории, когда ввела санкции против России из-за несоблюдения Минска-2. Он подчеркнул, что одной из самых пострадавших стран стала Германия, которая потеряла деньги из-за разрыва контрактов с Россией и «Северный поток — 2». В итоге Украина оказалась на внешнем жизнеобеспечении.

«Как отметил сегодня Президент России Владимир Путин, заявления Меркель доказывают, что решение начать военную операцию было правильным. Иных вариантов обеспечить безопасность страны нам не оставили…», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее Меркель заявила, что Минские соглашение 2014 года было попыткой западных стран дать Украине время, чтобы стать сильнее, пишет телеканал 360. Президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель стали для него неожиданными, но подтвердили правильность решения о начале СВО.

Политика,Ангела Меркель,Владимир Путин,ЛДПР,Телеканал "360° Подмосковье",
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