Лидер ЛДПР высмеял политику Запада за ложь и лицемерие

«Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что ее подпись под Минскими соглашениями была лишь „ширмой“, чтобы выиграть время для накачки оружием украинского режима и создания антироссийского плацдарма. Вот в этом весь коллективный Запад. Все обещания и „гарантии“ с фигой в кармане», — заявил Слуцкий в своем telegram-канале.