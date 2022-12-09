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5 минут назад

Обращение Владимира Путина к ШОС и СНГ. Главное

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к оборонным ведомствам ШОС и СНГ. Он заявил о росте конфликтного потенциала в мире в связи с попытками Запада сохранить любыми средствами свое доминирование, передают «Известия».

Путин выступил с обращением к оборонным ведомствам ШОС и СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, глава государства отметил, что западные страны «ставят на силу», вводят ограничения и прибегают к цветным революциям.

Путин прибыл в Бишкек

Эти государства сделали из Украины колонию, заявил президент, отметив, что ее жители используются в качестве «пушечного мяса».

«[Запад – прим. ред.] фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», - подчеркнул российский лидер.

Также Путин указал на наличие различных серьезных угроз в мире и сдвиги в развитии многополярного мира. Глава государства призвал вместе работать над формированием гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества.

Кроме того, президент отметил необходимость в развитии в рамках ШОС и СНГ постоянного обмена информацией в сфере оборонной политики.

Сегодня в Москве проходит встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

Политика,Владимир Путин,ШОС,
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