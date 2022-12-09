Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянин Виктор Бут фактически находился в плену у американцев. Об этом сообщают «Известия».

«Самое главное, что гражданин России, который 14 лет находился в плену фактически у американцев, в незаконном абсолютно заточении, вернулся на Родину. Слава богу, что он жив и здоров, но врачи еще определят насколько он здоров. Мы желаем ему скорейшей реабилитации», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что переговоры в США велись исключительно по вопросу обмена заключенными.

Будет не верно делать гипотетические вывод о том, то это может быть шаг в сторону выхода из того кризиса, который имеется сейчас в отношениях двух стран.

«Отношения продолжают оставаться в таком же печальном состоянии», - добавил представитель Кремля.

Напомним, Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Россиянин вернулся на родину спецбортом, приземлившись в московском аэропорту Внуково-2. У трапа Бута встретили супруга Алла и мать Раиса.