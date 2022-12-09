Путин прибыл в Бишкек

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию. Он планирует принять участие в саммите Евразийского экономического союза, передает ТАСС.

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На встрече лидеры должны обсудить формирование общего рынка газа, углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, формирование межведомственного совета по вопросам энергетики и развитие рынка услуг. Кроме того, на саммите планируется рассмотреть ряд документов с последующим одобрением и утвердить основные направления международной деятельности союза на следующий год.

Ожидается, что глава России посетит не только общее заседание, но и двусторонние встречи. Речь идет о запланированной беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.