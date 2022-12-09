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28 минут назад

Путин прибыл в Бишкек

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию. Он планирует принять участие в саммите Евразийского экономического союза, передает ТАСС.

Путин прибыл в Бишкек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На встрече лидеры должны обсудить формирование общего рынка газа, углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, формирование межведомственного совета по вопросам энергетики и развитие рынка услуг. Кроме того, на саммите планируется рассмотреть ряд документов с последующим одобрением и утвердить основные направления международной деятельности союза на следующий год.

Ожидается, что глава России посетит не только общее заседание, но и двусторонние встречи. Речь идет о запланированной беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Издание отмечает, что предстоящее заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет второй раз за 2022 год. Предыдущая встреча состоялась 27 мая в онлайн-формате.

Политика,Владимир Путин,ЕАЭС,
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