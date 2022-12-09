Антонов: Бут подвергался мощнейшему физическому и психологическому давлению в США

«Вы провели долгих 12 лет в американских застенках. Условия, в которых содержат наших граждан в тюрьмах США, простым людям сложно представить. Знаем о мощнейшем физическом и психологическом давлении на Вас. И все это Вы перенесли с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа», - сказал он в своем обращении.