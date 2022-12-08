"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО - ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - сказал Патрушев во время встречи с генсеком Совета национальной безопасности Таиланда Супотом Маланийомом.

Кроме того, по словам Патрушева, "Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе)". На решение этой задачи ориентирован, в частности, союз AUKUS (США, Австралия, Британия), сказал секретарь СБ РФ. Как подчеркнул Патрушев, "агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности".