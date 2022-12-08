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1 час назад

Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России и слом безопасности в Евразии

ТАСС

США и НАТО преследуют долгосрочную цель ослабления или уничтожения России, а также слома архитектуры безопасности в Евразии. Об этом заявил в четверг во время визита в Таиланд секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит "Российская газета".

"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО - ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - сказал Патрушев во время встречи с генсеком Совета национальной безопасности Таиланда Супотом Маланийомом.

Кроме того, по словам Патрушева, "Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе)". На решение этой задачи ориентирован, в частности, союз AUKUS (США, Австралия, Британия), сказал секретарь СБ РФ. Как подчеркнул Патрушев, "агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности".

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Как передает "Российская газета", на заседании в Бангкоке сегодня российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов назвал главной задачей Вашингтона "разрушение или снижение эффективности функционирования асеаноцентричных (ориентированных на Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН - прим. ТАСС) форматов и создание механизмов регионального взаимодействия на антироссийской и антикитайской основе".

Политика,Видео,Александр Венедиктов,Николай Патрушев,Владимир Путин,НАТО,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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