Названо условие для российско-американских переговоров по Украине

«Наверняка РФ и США создадут некоторые ограничительные условия по наличию баз иностранных государств на Украине. Статус самой страны приблизят к нейтральному государству. Все остальные условия мы не примем. На Киев давят и другие страны, начиная с Польши, Венгрии, Румынии, которые тоже хотят вернуть свои исторические территории. А войну на два фронта Украина не выдержит», – резюмировал эксперт по безопасности.