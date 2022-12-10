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1 час назад

Названо условие для российско-американских переговоров по Украине

Свободная прессаиещё 1

Если переговоры об урегулировании ситуации на Украине состоятся, то освобожденные территории полностью останутся в составе РФ.

Названо условие для российско-американских переговоров по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом киевский режим должен обеспечить полный военный нейтралитет своей страны, однако диалог будет идти исключительно между Москвой и Вашингтоном.

Об этом в интервью телеканалу «360» заявил эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

«Все остальные люди, которые пытаются обозначить себя фигурой, принимающей решения, на данной доске отсутствуют, – подчеркнул эксперт. – Они могут лишь раздувать щёки и пытаться что-то из себя изображать, но решать всё будут Москва и Вашингтон»

При этом Насонов выразил уверенность, что все освобождённые в ходе специальной военной операции территории при любом раскладе останутся за Россией.

«Наверняка РФ и США создадут некоторые ограничительные условия по наличию баз иностранных государств на Украине. Статус самой страны приблизят к нейтральному государству. Все остальные условия мы не примем. На Киев давят и другие страны, начиная с Польши, Венгрии, Румынии, которые тоже хотят вернуть свои исторические территории. А войну на два фронта Украина не выдержит», – резюмировал эксперт по безопасности.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что Запад считает проявлением слабости звучащие в Москве заявления о готовности России начать мирные переговоры с Украиной.

Политика,Переговоры,Роман Насонов,Игорь Коротченко,Росгвардия,
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