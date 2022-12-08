Раскрыты подробности обмена Бута на баскетболистку Грайнер

Москалькова напомнила, что Бут провел в тюрьме больше 13 лет из 25, которые ему назначил американский суд, по «незаконному и несправедливому приговору». И Россия «неоднократно направляла в разные международные органы обращения о пересмотре дела россиянина и последующем его освобождении», но все они были проигнорированы, отметила она.

На этом фоне состоявшийся обмен Бута на Грайнер, по мнению Москальковой, «можно поистине назвать новогодним подарком». Кроме того особую символичность произошедшему придает тот факт, что россиянина освободили накануне Дня прав человека, который празднуется 10 декабря, добавила она.

«Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следит за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций», — сказала Москалькова.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на обмен, Бут должен был продолжить отбывать оставшийся срок в России, но, благодаря МИД и спецслужбам РФ, он, как и Грайнер, получили помилование от глав государств, в которых они были осуждены.

«Конечно, это дает возможность им свободы передвижения, не говоря уже о моральном факторе, когда человек чувствует, что уголовное преследование в отношении него прекращено окончательно», — считает Москалькова.

Также она выразила надежду, что ей удастся лично поговорить с Бутом и узнать об условиях порядка его содержания, о системе защиты прав человека в США и о самом процессе обмена.