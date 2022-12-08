Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что, благодаря отказу президента Украины Владимира Зеленского от переговоров, Россия может "без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы". Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя присвоение Зеленскому звания "Человека года" по версии журнала Time.

"Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров", - заявил Медведев.

Журнал Time в декабре традиционно объявил обладателя звания "Человек года". В уходящем 2022 году им стал украинский президент Владимир Зеленский. В описании издание отметило "заразительную смелость" политика, решившего не уезжать из Киева в феврале и посетившего Херсон сразу после ухода армии РФ.