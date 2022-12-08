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1 час назад

Путин: «бредни и фейки» не должны мешать спецоперации

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «бредни и фейки» не должны мешать российской армии выполнять свой долг перед народом. Об этом сообщает ТАСС.

Путин: «бредни и фейки» не должны мешать спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг, 8 декабря в Кремле состоялось мероприятие по случаю Дня Героев Отечества, на нем выступил президент РФ. Он вручил государственные награды Героям России, военным, участвующим в спецоперации.

Путин заявил, что лично для него и для всех россиян каждый военный на передовой является героем.

«Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. <…> Я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки», - обратился президент к военнослужащим.

Путин подчеркнул, что «шум, гам и треск сторонний на всю Вселенную» не помешают выполнению армией РФ боевых задач.

«Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми»», - сказал он.

Политика,Владимир Путин,
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