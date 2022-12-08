«Смахивает на абсурд»: политолог о планах США исключить РФ из G20

Политолог Игорь Пшеничников прокомментировал планы США исключить Россию из "Большой двадцатки" (G20). Эксперт назвал соответствующую цель Вашингтона абсурдной, отметив при этом, что выход из организации, контролируемой Соединенными Штатами, мог бы стать плюсом для Москвы.
Вместе с тем политолог выразил мнение, что возможное исключение России из G20 могло бы стать плюсом для страны.
"G20 - это объединение, которое находится под абсолютным американским контролем. И какой для нас интерес играть на той площадке, где правила устанавливают Соединенные Штаты?" - сказал Пшеничников.
Он также допустил, что со временем Россия может покинуть Организацию Объединенных Наций (ООН)
"Американцы просто узурпировали все международные организации. Я уж не говорю про НАТО, Евросоюз, посмотрите на МАГАТЭ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Международный суд ООН, на саму ООН - эти организации контролируют США", — заявил аналитик.
В то же время эксперт подчеркнул, что Россия не изолирована на международной арене.
"Последний саммит G20 на Бали показал, что мы отнюдь не изгои. С нами практически вся Латинская Америка, включая крупнейшие страны региона - Аргентину и Бразилию. С нами азиатские страны. Я уж не говорю про Китай и Индию, которые хоть и придерживаются нейтралитета в конфликте, но очевидно, что они выступают на нашей стороне", — сказал эксперт.
Ранее сообщалась о планах американских властей добиться исключения России из некоторых международных организаций, включая G20. Мера включена в проект оборонного бюджета США, который согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса.