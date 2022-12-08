«Смахивает на абсурд»: политолог о планах США исключить РФ из G20

"Последний саммит G20 на Бали показал, что мы отнюдь не изгои. С нами практически вся Латинская Америка, включая крупнейшие страны региона - Аргентину и Бразилию. С нами азиатские страны. Я уж не говорю про Китай и Индию, которые хоть и придерживаются нейтралитета в конфликте, но очевидно, что они выступают на нашей стороне", — сказал эксперт.