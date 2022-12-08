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18 минут назад

«Смахивает на абсурд»: политолог о планах США исключить РФ из G20

Елена Прошина
Игорь Пшеничниковэксперт

Политолог Игорь Пшеничников прокомментировал планы США исключить Россию из "Большой двадцатки" (G20). Эксперт назвал соответствующую цель Вашингтона абсурдной, отметив при этом, что выход из организации, контролируемой Соединенными Штатами, мог бы стать плюсом для Москвы.

Тут трудно говорить о какой-то разумности. Соединенные Штаты не имеют права исключать Россию из G20. Кроме того, для России участие или неучастие в G20 не имеет решающего значения. Вот [президент РФ Владимир] Путин в этот раз не посетил Бали, где проходил саммит G20, — и ничего не случилось, туда съездил [глава МИД РФ Сергей] Лавров. А мог бы и он не ездить. И в этом смысле наше участие или неучастие в G20 не несет ни убытков, ни прибытков.

Американцы просто не могут найти еще какую-то область, где можно было бы приметить санкции против России. Это их очередная пиар-акция в рамках проводимой политики. Ну пусть они предпримут какие-то меры, посмотрим на реакцию других стран, на то, как они это воспримут. Думаю, что американцев ждет обструкция со стороны большинства членов G20. Ведь G20 была создана для того, чтобы преодолеть экономический кризис. А тот кризис, который сейчас переживает весь мир, случился не по вине России, а из-за оголтелой политики лидеров западных стран, прежде всего США и государств ЕС. И как они будут решать кризисные вопросы без России? Как они нас могут исключить из общих товарно-денежных отношений? Нашу нефть, наш газ ждут на Востоке. Вы не хотите получать их в Европе - хорошо, останетесь без энергоносителей. И без промышленности. Россия будет продавать свои энергоносители в Китай, в Индию и так далее. Кто может запретить нам это делать? Никто.

Все, что сейчас делают США и ЕС, смахивает на абсурд. И вот это "исключение" России из G20 - из этой же серии.
Игорь Пшеничников
Игорь ПшеничниковПолитолог, обозреватель телеканала «Царьград»
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Вместе с тем политолог выразил мнение, что возможное исключение России из G20 могло бы стать плюсом для страны.

"G20 - это объединение, которое находится под абсолютным американским контролем. И какой для нас интерес играть на той площадке, где правила устанавливают Соединенные Штаты?" - сказал Пшеничников.

Он также допустил, что со временем Россия может покинуть Организацию Объединенных Наций (ООН)

"Американцы просто узурпировали все международные организации. Я уж не говорю про НАТО, Евросоюз, посмотрите на МАГАТЭ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Международный суд ООН, на саму ООН - эти организации контролируют США", — заявил аналитик.

В то же время эксперт подчеркнул, что Россия не изолирована на международной арене.

"Последний саммит G20 на Бали показал, что мы отнюдь не изгои. С нами практически вся Латинская Америка, включая крупнейшие страны региона - Аргентину и Бразилию. С нами азиатские страны. Я уж не говорю про Китай и Индию, которые хоть и придерживаются нейтралитета в конфликте, но очевидно, что они выступают на нашей стороне", — сказал эксперт.

Ранее сообщалась о планах американских властей добиться исключения России из некоторых международных организаций, включая G20. Мера включена в проект оборонного бюджета США, который согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса.

Политика,В мире,Игорь Пшеничников,Владимир Путин,МИД России,МАГАТЭ,ЕСПЧ,НАТО,ООН,ЕС,
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