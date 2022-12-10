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15 минут назад

Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с Евромайданом на Украине

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Причина, по которой немецкие политики осудили попытку госпереворота, но поддержали Евромайдан на Украине, остается неясной, и Берлину предстоит ответить на этот вопрос. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.

Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с Евромайданом на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Когда [бывший вице-канцлер Германии] ЙошкЙошка Фишер поддержал якобы "мирную смену власти" в результате "оранжевой революции" в 2005 году, когда [бывший вице-канцлер Германии] Гидо Вестервелле встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, когда [президент Германии] ФранФранк-Вальтер Штайнмайер вел "посреднические переговоры" с путчистами и узурпаторами в те месяцы Евромайдана — это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны власти Германии так стремительно и жестко подавили?», — сравнила она.

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При этом речи о смене власти в ФРГ не идет, подчеркнула дипломат, в стране по-прежнему работают те же политики и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который с гордостью говорит о либеральной демократии, которая «защитила себя» и при этом поддерживает Евромайдан на Украине.

В связи с этим Захарова задалась вопросом, не относятся ли к попытке переворота захват ультраправыми радикалами органов власти, к которым причисляют парламент, суды, территориальные и национальные органы исполнительной власти.

«Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идет об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état (с французского "госпереворот" — прим. «Ленты.ру») можно говорить сейчас с этими… "рейхсбюргерами"?», — подчеркнула дипломат.

На все эти вопросы Берлин обязан ответить, заключила Захарова.

7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, среди которых были члены террористической организации правого толка.

Политика,Мария Захарова,Йошка Фишер,Франк-Вальтер Штайнмайер,МИД России,Бундестаг,
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