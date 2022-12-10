«Когда [бывший вице-канцлер Германии] ЙошкЙошка Фишер поддержал якобы "мирную смену власти" в результате "оранжевой революции" в 2005 году, когда [бывший вице-канцлер Германии] Гидо Вестервелле встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, когда [президент Германии] ФранФранк-Вальтер Штайнмайер вел "посреднические переговоры" с путчистами и узурпаторами в те месяцы Евромайдана — это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны власти Германии так стремительно и жестко подавили?», — сравнила она.