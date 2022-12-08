Медведев назвал основания для возвращения смертной казни

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, Россия может вернуться к смертной казни. Для этого, как указал он, даже не нужно менять конституцию, передает РИА Новости.
При этом Медведев подчеркнул, что страна не собирается принимать данную меру незамедлительно. Данный шаг может быть сделан в случае появления весомых оснований, пояснил зампред Совбеза. В частности, по его словам, речь идет о военном времени.
«Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает - убийств прежде всего - или в военное время, как это и раньше бывало», - подчеркнул Медведев.
Медведев также отметил, что он никогда не выступал за срочное возвращение смертной казни.
Он уточнил, что реализовать инициативу не так уж и проблематично. В стране для этого необходимо лишь изменить правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни, отметил зампред Совбеза. При этом, по словам Медведева, в таких условиях сложно представить, что они не изменятся.