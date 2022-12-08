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11 минут назад

Медведев не исключил возвращения смертной казни

Лера Букина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, Россия может вернуться к смертной казни. Для этого, как указал он, даже не нужно менять конституцию, передает РИА Новости.

Медведев назвал основания для возвращения смертной казни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Медведев подчеркнул, что страна не собирается принимать данную меру незамедлительно. Данный шаг может быть сделан в случае появления весомых оснований, пояснил зампред Совбеза. В частности, по его словам, речь идет о военном времени.

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«Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает - убийств прежде всего - или в военное время, как это и раньше бывало», - подчеркнул Медведев.

Медведев также отметил, что он никогда не выступал за срочное возвращение смертной казни.

Он уточнил, что реализовать инициативу не так уж и проблематично. В стране для этого необходимо лишь изменить правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни, отметил зампред Совбеза. При этом, по словам Медведева, в таких условиях сложно представить, что они не изменятся.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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