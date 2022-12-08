Медведев назвал основания для возвращения смертной казни

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, Россия может вернуться к смертной казни. Для этого, как указал он, даже не нужно менять конституцию, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом Медведев подчеркнул, что страна не собирается принимать данную меру незамедлительно. Данный шаг может быть сделан в случае появления весомых оснований, пояснил зампред Совбеза. В частности, по его словам, речь идет о военном времени.

«Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает - убийств прежде всего - или в военное время, как это и раньше бывало», - подчеркнул Медведев.

Медведев также отметил, что он никогда не выступал за срочное возвращение смертной казни.