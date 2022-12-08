Летчик Ярошенко утвержден на новый пост

Весной МИД РФ проинформировал об обмене Ярошенко на американского гражданина Тревора Рида. Россиянин был арестован в мае 2010 года в Либерии. Он был обвинен сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. После этого он был незаконно вывезен в США – там его приговорили к 20 годам лишения свободы.