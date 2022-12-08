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1 час назад

Летчик Ярошенко утвержден на новый пост

Лера Букина

Летчика Константина Ярошенко утвердили на пост первого зампреда комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов, передает ТАСС.

Летчик Ярошенко утвержден на новый пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Ярошенко был включен в состав Общественной палаты России.

Весной МИД РФ проинформировал об обмене Ярошенко на американского гражданина Тревора Рида. Россиянин был арестован в мае 2010 года в Либерии. Он был обвинен сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. После этого он был незаконно вывезен в США – там его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Сам Ярошенко вины не признал. Он считает, что данный арест носит провокационный характер.

Политика,Тревор Рид,Константин Ярошенко,Владимир Путин,МИД России,Общественная палата России,
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