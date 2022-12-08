Летчик Ярошенко утвержден на новый пост

Летчика Константина Ярошенко утвердили на пост первого зампреда комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов, передает ТАСС.
В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Ярошенко был включен в состав Общественной палаты России.
Весной МИД РФ проинформировал об обмене Ярошенко на американского гражданина Тревора Рида. Россиянин был арестован в мае 2010 года в Либерии. Он был обвинен сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. После этого он был незаконно вывезен в США – там его приговорили к 20 годам лишения свободы.
Сам Ярошенко вины не признал. Он считает, что данный арест носит провокационный характер.