В Кремле высказались о присоединении новых территорий

«Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на Юго-Востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов», - прокомментировал Песков слова президента Владимира Путина о том, что СВО уже принесла значимые результаты в виде новых территорий.