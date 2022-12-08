В Кремле высказались о присоединении новых территорий

Речи о присоединении новых территорий Украины к России не идет, однако предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
«Об этом (о присоединении к России новых территорий - прим.) речи не идет. По крайней мере никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», - уточнил представитель Кремля.
По его словам, речь идет о части ДНР и о том, «что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками». Он также подчеркнул, что новые территории появились в составе России в результате референдумов среди жителей, а так же как итог работы Москвы по защите этих людей.
«Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на Юго-Востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов», - прокомментировал Песков слова президента Владимира Путина о том, что СВО уже принесла значимые результаты в виде новых территорий.
Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что несмотря на то, что проведение СВО представляет собой длительный процесс, появление в результате нее в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом.