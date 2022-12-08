В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

В Кремле высказались о присоединении новых территорий

Елена Прошина

Речи о присоединении новых территорий Украины к России не идет, однако предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Об этом (о присоединении к России новых территорий - прим.) речи не идет. По крайней мере никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», - уточнил представитель Кремля.

В Кремле напомнили о главных целях спецоперации на Украине

По его словам, речь идет о части ДНР и о том, «что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками». Он также подчеркнул, что новые территории появились в составе России в результате референдумов среди жителей, а так же как итог работы Москвы по защите этих людей.

«Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на Юго-Востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов», - прокомментировал Песков слова президента Владимира Путина о том, что СВО уже принесла значимые результаты в виде новых территорий.

Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что несмотря на то, что проведение СВО представляет собой длительный процесс, появление в результате нее в составе России новых территорий и превращение Азовского моря во внутренний водоем стало значимым результатом.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет по правам человека,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители