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1 час назад

«Может закончиться завтра»: Песков о завершении конфликта на Украине

Алиса Селезнёва

Украинский лидер Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться завтра. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico высказал мнение, что конфликт на территории страны может завершиться в следующем году.

В свою очередь официальный представитель Кремля констатировал, что «можно рассуждать до посинения, когда это все закончится».

«Зеленский знает, когда это может все закончиться, это может все закончиться завтра при желании», - пояснил Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию страны». Делегации России и Украины начали вести мирные переговоры в первые дни после начала российской спецоперации. В последний раз о прогрессе на них Россия сообщала в конце марта. В настоящее время диалог приостановлен по инициативе украинской стороны.

Зеленский озвучил срок окончания конфликта на Украине

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ, несмотря на регулярные призывы Москвы возобновить консультации.

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