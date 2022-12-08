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1 час назад

Песков: конфликт на Украине "может закончиться завтра" при политической воле Киева

ТАССиещё 3

Конфликт на Украине может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева, и президент Украины Владимир Зеленский знает об этом, подчеркнул в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это может быть и завтра»: Песков о сроках окончания СВО
Фото: ТАССТАСС

"В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все закончится", - прокомментировал Песков заявление Зеленского о том, что конфликт может завершиться в 2023 году.

Зеленский озвучил срок окончания конфликта на Украине

"Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании [Киева]", - подчеркнул представитель Кремля.

Политика,Армия,СВО,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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