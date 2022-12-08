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1 час назад

Захарова рассказала о планах США в украинском конфликте

Lenta.ruиещё 2

США будут стремиться продлить конфликт на Украине. О планах Вашингтона высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года — это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — сказала она.

В США заволновались ростом пророссийских настроений

Она напомнила, что президент США Джо Байден добивается решения Конгресса включить в бюджет на 2023 год помощь Киеву в размере 37 миллиардов долларов. Уточняется, что большая часть средств пойдет на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего решится, в каких европейских, всемирных банках и частных фондах «осядет» остаток, заявила Захарова.

«В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на 3 года контракт американских властей с компанией Raytheon на 1,2 миллиарда долларов на закупку для Киева систем ПВО», — подчеркнула пресс-секретарь ведомства.

Ранее власти США подтвердили продолжение поставок военной помощи для Украины. «Мы не стремимся к войне с Россией. Но мы обеспечим возможность для Украины защищаться», — сказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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