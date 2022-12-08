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1 час назад

СК намерен получить право неотложного ареста имущества фигурантов до суда

Lenta.ru

Следственный комитет России (СКР) намерен получить право внесудебного ареста имущества фигурантов для эффективной борьбы с коррупцией. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, его слова цитирует РИА Новости.

СК намерен получить право неотложного ареста имущества фигурантов до суда
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

О своем предложении Бастрыкин рассказал в канун Международного дня борьбы с коррупцией. Он отметил, что на данный момент следователи могут накладывать неотложный арест только на заложенные в ломбард вещи и ценности. Чтобы арестовать имущество, в настоящее время нужно дождаться решения суда.

По мнению руководителя СКР, следователи должны получить право сначала неотложно арестовывать имущество обвиняемых, а лишь затем обращаться в суд за решением. Для этого необходимо внести ряд изменений в статьи УПК.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин рассказал о расследовании дела о теракте на Крымском мосту.

Политика,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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