СК намерен получить право неотложного ареста имущества фигурантов до суда

Следственный комитет России (СКР) намерен получить право внесудебного ареста имущества фигурантов для эффективной борьбы с коррупцией. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, его слова цитирует РИА Новости.

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О своем предложении Бастрыкин рассказал в канун Международного дня борьбы с коррупцией. Он отметил, что на данный момент следователи могут накладывать неотложный арест только на заложенные в ломбард вещи и ценности. Чтобы арестовать имущество, в настоящее время нужно дождаться решения суда.

По мнению руководителя СКР, следователи должны получить право сначала неотложно арестовывать имущество обвиняемых, а лишь затем обращаться в суд за решением. Для этого необходимо внести ряд изменений в статьи УПК.