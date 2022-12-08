Патрушев прибыл с визитом в Таиланд

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев начал рабочий визит в Таиланд, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.
Ожидается, что Патрушев проведет переговоры с генеральным секретарем Совета национальной безопасности королевства Супотом Маланийомом.
Также в планах - проведение шестого раунда российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности. Заседание состоится под председательством Супота Маланийома и замсекретаря Совбеза России Александра Венедиктова, в нем примут участие представители ряда министерств и ведомств двух стран.
Предыдущий раз Патрушев посещал Таиланд в феврале 2018 года. Тогда он провел встречи с премьер-министром королевства, вице-премьером - министром обороны, а также с генеральным секретарем Совета нацбезопасности. Во время того визита также состоялось очередное заседание рабочей группы двух стран по вопросам безопасности.
Москва и Бангкок контактируют и в многосторонних форматах. Так, секретарь Совбеза РФ регулярно принимает участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входит и Таиланд.