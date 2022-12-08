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1 час назад

Посол России: США мешают наращиванию военного сотрудничества Москвы и Багдада

RT на русскомиещё 4

Иракцам нравятся российские вооружения, но США препятствуют наращиванию военно-технического сотрудничества Москвы и Багдада, заявил посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.

Посол: США мешают наращиванию военного сотрудничества РФ и Ирака
Фото: МИДМИД

«Иракцам нравится советское, российское вооружение, потому что оно им хорошо знакомо. У нас вдобавок конкурентоспособные цены», — цитирует РИА Новости Кутрашева.

По его словам, США ведут недобросовестную конкуренцию, навязывая Ираку своё оружие и сервисные услуги.

Ранее директор департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства Ирака Аббас Салим Хусейн заявил о желании страны расширять импорт из России.

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