Российское посольство в США назвало причину недоверия Вашингтону

Дипломатическое ведомство напомнило, что 35 лет назад, в декабре 1987 года, прошел Вашингтонский саммит. На нем российская и американские делегации подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Посольство призвало извлечь уроки из тех событий. По мнению российской дипмиссии, сторонам необходимо научиться слышать и принимать озабоченности друг друга в вопросах безопасности и не «пытаться жульничать».