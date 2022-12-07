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38 минут назад

Медведев высказался о попытке госпереворота в Германии

Елена Прошина

Попытка госпереворота в Германии является «явным признаком наследственной болезни всей модели управления» в ФРГ. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев высказался о попытке госпереворота в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы», — написал он.

Медведев сыронизировал, что в этой попытке госпереворота «естественно проглядывается связь с русскими», ведь «все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и эпидемии» от РФ.

«Гордимся, хотя у нас и не вышло пока. Будем пробовать на прочность Неметчину и дальше. Вдруг снова станет монархией?» — добавил зампред Совбеза.

Говоря о произошедшем серьезно, Медведев заявил, что попытка госпереворота в Германии является «явным признаком наследственной болезни всей модели управления» в ФРГ, которая «не обладает полным суверенитетом на своей земле», ведь решения по вопросам энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство».

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Напомним, что 7 декабря в Германии по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти задержали 25 человек, в домах и квартирах еще 27 проводятся обыски.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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