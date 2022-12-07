Спецоперация на Украине: главные заявления Путина 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, в преддверии Дня прав человека президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором, в частности, обсудил спецоперацию на Украине. Рассказываем о главных заявлениях главы РФ по СВО.

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В первую очередь Путин отметил работу СПЧ в борьбе с «подлыми подделками зарубежных СМИ» о спецоперации и в разоблачении «преступлений нацистского режима, утвердившегося в соседней стране».

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«Права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет полностью игнорировались мировым сообществом. СПЧ же многократно обращался к этой теме, направлял соответствующую информацию в международные институты, призванные обеспечивать, поддерживать и продвигать права человека, но в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, делали вид, что они все разом ослепли или оглохли», — сказал Путин.

По его словам, «внезапно прозрели» они только после начала Россией СВО на Украине и тут же стали «беззастенчиво демонстрировать свою циничную ангажированность». Именно «очевидная предвзятость» международных правозащитных организаций и заставила РФ «отказаться от членства» в них, отметил Путин.

«Западные правозащитные организации создавались в первую очередь как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других постсоветских стран. Даже международная доктрина прав человека используется ими с целью разрушения суверенитета государств и оправдания своего идеологического, политического и финансово-экономического доминирования в мире. Они не только жителей Донбасса считают людьми второго сорта, они РФ считают страной второго сорта, у которой нет права на существование. Вот с этим мы имеем дело уже длительное время», — считает он.

В связи с этим Путин выразил уверенность, что российский СПЧ мог бы заменить СПЧ ООН, Совет Европы и другие правозащитные организации, став более «эффективной международной площадкой по защите прав человека».

После этого президент РФ перешел к обсуждению аспектов проведения СВО. В частности, он пообещал разобраться с проблемой экипировки российских военных, о которой на заседании заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Также он заявил о планах рассмотреть вопрос о демобилизации врачей в Донбассе и подготовить поручение о создании в Кабмине специального центра, который займется решением вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации на Украине.

Путин обратил внимание на распространявшуюся в интернете информацию о существовании «лагерей для покинувших боевые позиции военных». Он назвал эти сообщения «чушью и фейками», подчеркнув, что «массового характера ухода с боевых позиций в зоне СВО нет». Кроме того президент РФ указал на «бессмысленность» разговоров о дополнительной мобилизации, поскольку «необходимости в ней сегодня нет». Путин пояснил, что из 300 тысяч призывников в зоне СВО находится 150 тысяч человек, остальные же, еще 150 тысяч, составляют «боевой резерв».

При этом он признал, что в рамках спецоперации «были и могут быть проблемы», поэтому «необходимо постоянно анализировать происходящее и иметь обратную связь».