Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации проблемы были и могут быть сейчас. Он добавил, что следует постоянно анализировать происходящее. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что такое заявление глава государства сделал в среду, 7 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин подчеркнул, что проблемы в зоне СВО «конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно».
Президент уточнил, что необходимо постоянно заниматься этим вопросом, анализировать события и процессы в зоне спецоперации, иметь обратную связь.
Ранее сообщалось, что Путин назвал «бессмысленными» разговоры о дополнительной мобилизации. Он пояснил, что на фронт отправлены только 150 тыс. из 300 тыс. мобилизованных.