Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации проблемы были и могут быть сейчас. Он добавил, что следует постоянно анализировать происходящее. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что такое заявление глава государства сделал в среду, 7 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин подчеркнул, что проблемы в зоне СВО «конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно».

Президент уточнил, что необходимо постоянно заниматься этим вопросом, анализировать события и процессы в зоне спецоперации, иметь обратную связь.