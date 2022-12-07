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45 минут назад

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации проблемы были и могут быть сейчас. Он добавил, что следует постоянно анализировать происходящее. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что такое заявление глава государства сделал в среду, 7 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин подчеркнул, что проблемы в зоне СВО «конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно».

Путин прокомментировал отъезд граждан из России

Президент уточнил, что необходимо постоянно заниматься этим вопросом, анализировать события и процессы в зоне спецоперации, иметь обратную связь.

Ранее сообщалось, что Путин назвал «бессмысленными» разговоры о дополнительной мобилизации. Он пояснил, что на фронт отправлены только 150 тыс. из 300 тыс. мобилизованных.

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