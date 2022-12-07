Россия приостанавливает выплату взносов в ПАЧЭС из-за Киева

Россия решила приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за выпадов Киева.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольгу Тимофееву.

Отмечается, что представители России покинули заседание ПАЧЭС в Белграде в связи с демаршем представителей Украины.

«Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно», — сказала она.

Тимофеева добавила, что Москва при этом не приостанавливает своё членство и работу в этой ассамблее.