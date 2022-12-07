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22 минуты назад

Россия приостанавливает выплату взносов в ПАЧЭС из-за Киева

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Россия решила приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за выпадов Киева.

Россия приостанавливает выплату взносов в ПАЧЭС из-за Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольгу Тимофееву.

Отмечается, что представители России покинули заседание ПАЧЭС в Белграде в связи с демаршем представителей Украины.

«Мы принимаем решение о приостановке уплаты членских взносов в организацию, потому что на сегодня без конструктива и здравого смысла работать здесь абсолютно бессмысленно и бесполезно», — сказала она.

Тимофеева добавила, что Москва при этом не приостанавливает своё членство и работу в этой ассамблее.

В 2018 году директор департамента экономического сотрудничества МИД России Евгений Станиславов заявлял, что Украина не справилась со своими председательскими полномочиями в ПАЧЭС и фактически ими злоупотребила.

Политика,Ольга Тимофеева,Федеральное Собрание России,МИД России,
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