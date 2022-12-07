Захарова уличила Меркель в обмане насчет "Минска-2"

Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время", подтверждают, что Берлин и коллективный Запад не собирался их выполнять. Такое мнение выразила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат обратила внимание на интервью Меркель газете Die Zeit, в котором она заявила, что Минские соглашения были "попыткой дать Украине время", чтобы она стала сильнее. Экс-канцлер выразила сомнение, что "страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время".
По словам Захаровой, эти заявления доказывают, "что Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад, не собирался выполнять Минские соглашения", "имитировал приверженность резолюции Совбеза [ООН], а в реальности накачивал киевский режим оружием", а также "игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России".