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34 минуты назад

Захарова: слова Меркель подтверждают, что Берлин не собирался выполнять "Минск-2"

ТАССиещё 17

Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время", подтверждают, что Берлин и коллективный Запад не собирался их выполнять. Такое мнение выразила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова уличила Меркель в обмане насчет "Минска-2"
Фото: ТАССТАСС

Дипломат обратила внимание на интервью Меркель газете Die Zeit, в котором она заявила, что Минские соглашения были "попыткой дать Украине время", чтобы она стала сильнее. Экс-канцлер выразила сомнение, что "страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время".

По словам Захаровой, эти заявления доказывают, "что Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад, не собирался выполнять Минские соглашения", "имитировал приверженность резолюции Совбеза [ООН], а в реальности накачивал киевский режим оружием", а также "игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России".

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ООН,
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