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1 час назад

В Кремле прокомментировали новость о попытке госпереворота в Германии

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о связи России с попыткой госпереворота в Германии «речи идти не может». Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле прокомментировали новость о попытке госпереворота в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков назвал это «внутренними проблемами ФРГ».

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«Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», - подчеркнул он.

Утром 7 декабря около трех тысяч немецких полицейских устроили обыски в более чем 130 домах и квартирах по всей стране.

Власти Германии объявили, что полиция сорвала подготовку к госперевороту, в которой участвовали правые экстремисты, сторонники теорий заговора (в частности, QAnon) и националистическое движение рейхсбюргеров, отвергающее послевоенную конституцию Германии и призывающее к свержению правительства.

Рейхсбюргеры, среди прочего, хотят возвращения Германии к границам 1937 года, когда Калининград был Кенигсбергом. Сторонники QAnon верят, что мир контролируется группой поклоняющихся Сатане педофилов.

По данным прокуратуры, более 20 граждан Германии были задержаны по подозрению в членстве в террористической организации.

Прокуратура назвала предполагаемых лидеров группы - это 71-летний принц Генрих XIII, потомок немецкого дворянского рода Ройссов, и 69-летний бывший десантник Рюдигер В.П.

По данным прокуроров, Генрих XIII и его соратница, гражданка России Виталия Б. в разное время посещали консульство РФ в Лейпциге и пытались установить связи с российскими властями, но безуспешно. Виталию Б. также задержали во время рейда.

Министр юстиции Марко Бушманн назвал рейды «антитеррористической операцией». Он подчеркнул, что задержанных подозревают в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

По версии прокуроров, в 2021 году задержанные сформировали террористическую организацию с целью «свергнуть существующий государственный порядок в Германии и заменить его своей собственной формой государства, которая уже находилась в процессе создания».

Обыски, в частности, проводились в казармах немецкого спецназа KSK в юго-западном городе Кальв. В прошлом это подразделение подвергалось тщательной проверке на предмет предполагаемой причастности некоторых силовиков к ультраправым.

Политика,Дмитрий Песков,
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