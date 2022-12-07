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1 час назад

Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть

Lenta.ru

Реакция Москвы на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть обязательно последует, но не прямо сейчас. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля объяснил отсутствие ответа тем, что продолжается анализ положения дел в этой области. После принятия решения «проходит соответствующая работа и согласование». Когда ясность наступит, тогда формат ответных действий сформулируют документально.

Ранее Песков, в ответ на просьбу прокомментировать информацию о трех возможных вариантах реакции, про которые написали «Ведомости», заметил, что когда решение примут, его доведут до общественности, но пока оно отсутствует.

Политика,Дмитрий Песков,
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