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15 минут назад

Путин 8 декабря примет участие в мероприятии ко Дню Героев Отечества

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 8 декабря, выступит в Кремле на мероприятии по случаю предстоящего Дня Героев Отечества. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Завтра президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, это будет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца", - сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, после этого Путин в четверг вылетит в Бишкек, где в пятницу состоится саммит Евразийского экономического союза.

День Героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. В эту памятную дату чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 годы.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕАЭС,
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