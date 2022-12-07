Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 8 декабря, выступит в Кремле на мероприятии по случаю предстоящего Дня Героев Отечества. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, это будет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца", - сказал пресс-секретарь.
По словам Пескова, после этого Путин в четверг вылетит в Бишкек, где в пятницу состоится саммит Евразийского экономического союза.
День Героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. В эту памятную дату чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 годы.