Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 8 декабря, выступит в Кремле на мероприятии по случаю предстоящего Дня Героев Отечества. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Завтра президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, это будет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца", - сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, после этого Путин в четверг вылетит в Бишкек, где в пятницу состоится саммит Евразийского экономического союза.