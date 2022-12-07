Экс-советник Ельцина рассказал о шансе сохранить СССР

Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич считает, что СССР удалось бы частично сохранить, если бы Россия заключила союз с Казахстаном. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».
8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще были подписаны соглашения о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств. В подписании от России участвовали Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, от Украины - Леонид Кравчук и Витольд Фокин, от Белоруссии - Вячеслав Кебич и Станислав Шушкевич.
По мнению Станкевича, прежний СССР в любом случае перестал бы существовать, даже без подписания Беловежских соглашений, но «переход к новому состоянию постсоветского пространства мог быть разным». В составе СССР могли остаться около девяти республик (без Прибалтики и без Закавказья), считает он.
Станкевич подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан, был готов сформировать федеративное объединение с Россией. Если бы такое объединение случилось, часть республик присоединились бы к нему, уверен экс-советник Ельцина.
По словам Станкевича, позиция Казахстана по союзу с Россией была самой продвинутой, а Украина была «независимее всех».
«[Кравчук] как старый партийный лис готов был быть всячески угодным сторонникам национальной самостийности Украины», - подчеркнул Станкевич.
Он добавил, что России необходимо было поставить условия признания независимости государств.
«Речь шла об объединении конфедеративного типа. Там были зацепки», - заявил он.
По мнению Станкевича, Москве нужно было постараться получить от каждой республики гарантии лояльности.
Он добавил, что возможность сохранить СССР была убита августовским путчем 1991 года.
«Сразу после него, 24 и 25 августа, в республиках начались акты провозглашения независимости. Все те, кто готов был подписывать [Союзный] договор 20 августа, уже 24-го сказали ему нет», - заключил Станкевич.