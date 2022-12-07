Экс-советник Ельцина рассказал о шансе сохранить СССР

Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич считает, что СССР удалось бы частично сохранить, если бы Россия заключила союз с Казахстаном. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

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8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще были подписаны соглашения о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств. В подписании от России участвовали Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, от Украины - Леонид Кравчук и Витольд Фокин, от Белоруссии - Вячеслав Кебич и Станислав Шушкевич.

По мнению Станкевича, прежний СССР в любом случае перестал бы существовать, даже без подписания Беловежских соглашений, но «переход к новому состоянию постсоветского пространства мог быть разным». В составе СССР могли остаться около девяти республик (без Прибалтики и без Закавказья), считает он.

Станкевич подчеркнул, что Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан, был готов сформировать федеративное объединение с Россией. Если бы такое объединение случилось, часть республик присоединились бы к нему, уверен экс-советник Ельцина.

По словам Станкевича, позиция Казахстана по союзу с Россией была самой продвинутой, а Украина была «независимее всех».

«[Кравчук] как старый партийный лис готов был быть всячески угодным сторонникам национальной самостийности Украины», - подчеркнул Станкевич.

Он добавил, что России необходимо было поставить условия признания независимости государств.

«Речь шла об объединении конфедеративного типа. Там были зацепки», - заявил он.

По мнению Станкевича, Москве нужно было постараться получить от каждой республики гарантии лояльности.

Он добавил, что возможность сохранить СССР была убита августовским путчем 1991 года.