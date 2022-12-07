Лавров заявил о конце глобализации «по-американски»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад доказал свою «полную ненадежность», из-за чего глобализация по американскому сценарию закончилась. Об этом сообщает РИА Новости.
О глобализации и роли США в ней Лавров говорил на международном форуме «Примаковские чтения».
По словам Лаврова, Россия не верит, что Запад, «доказавший свою полную недоговороспособность и лживость», может добросовестно участвовать в процессах глобализации и не злоупотреблять ими.
«Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая», - заявил российский министр.
Он подчеркнул, что новая система не будет зависеть от «причуд и чувства собственного превосходства» Запада.
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что США после холодной войны объявили свои интересы священными, а самих себя начали считать «посланниками бога на Земле».
Путин подчеркивал, что в таких условиях мир оказался неустойчив, поэтому эпоха однополярного миропорядка закончилась. По его мнению, западные элиты «цепляются за тень прошлого и отрицают меняющуюся реальность».