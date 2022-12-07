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21 минуту назад

Слуцкий объявил об отзыве приглашения Пригожину на слет ЛДПР

ТАССиещё 2

Приглашение российскому предпринимателю Евгению Пригожину принять участие в предстоящем слете ЛДПР аннулировано, в центральном аппарате партии проверят, как он оказался в списке гостей. Об этом в среду сообщил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Слуцкий объявил об отзыве приглашения Пригожину на слет ЛДПР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Официально заявляю об аннуляции приглашения Евгению Викторовичу Пригожину на открытие слета партии ЛДПР. Лично я ничего подобного не подписывал. В центральном аппарате будет проведено внутреннее расследование, как вообще Евгений Пригожин оказался в списке приглашенных", - сказал председатель ЛДПР.

По его словам, после продемонстрированного ранее Пригожиным "негативного отношения к ЛДПР, в которой уже 350 тыс. человек, было бы крайне странно видеть его гостем партийного слета".

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"Что касается формулировок, которые использует Евгений Викторович, считаю дискуссию излишней. Это вопрос воспитания каждого из нас", - резюмировал Слуцкий.

Ранее на странице принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте" был опубликован комментарий бизнесмена о приглашении на слет ЛДПР. Пригожин выразился негативно о Слуцком и пообещал ответить более подробно на приглашение спустя некоторое время.

Политика,Евгений Пригожин,ЛДПР,
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