Слуцкий объявил об отзыве приглашения Пригожину на слет ЛДПР

Приглашение российскому предпринимателю Евгению Пригожину принять участие в предстоящем слете ЛДПР аннулировано, в центральном аппарате партии проверят, как он оказался в списке гостей. Об этом в среду сообщил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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"Официально заявляю об аннуляции приглашения Евгению Викторовичу Пригожину на открытие слета партии ЛДПР. Лично я ничего подобного не подписывал. В центральном аппарате будет проведено внутреннее расследование, как вообще Евгений Пригожин оказался в списке приглашенных", - сказал председатель ЛДПР.

По его словам, после продемонстрированного ранее Пригожиным "негативного отношения к ЛДПР, в которой уже 350 тыс. человек, было бы крайне странно видеть его гостем партийного слета".

"Что касается формулировок, которые использует Евгений Викторович, считаю дискуссию излишней. Это вопрос воспитания каждого из нас", - резюмировал Слуцкий.