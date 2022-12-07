Путин созвонился с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого они обсудили попытки западных стран ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.
Отмечается, что данный вопрос обсуждался в контексте совместной работы в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.
«С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.