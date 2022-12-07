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12 минут назад

Путин созвонился с президентом ОАЭ

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого они обсудили попытки западных стран ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Путин созвонился с президентом ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что данный вопрос обсуждался в контексте совместной работы в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

«С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Политика,АЛЬ НАХАЙЯН МУХАММЕД БЕН ЗАЙД,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ОПЕК,
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