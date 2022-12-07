Путин созвонился с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном, в ходе которого они обсудили попытки западных стран ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.