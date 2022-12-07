«Истерика от бессилия»: в России оценили призыв исключить страну из МАГАТЭ

«Украина может призывать к чему угодно. Это истерика от полного бессилия. Не более того. Это нереалистично и неправомерно. Россия является не просто ядерной державой. Россия - один из системообразующих членов МАГАТЭ. Хотя, должен признать, что Украина и ее кураторы уже давно живут вне какого-либо права и закона», - сказал Карчаа.