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30 минут назад

«Истерика от бессилия»: в России оценили призыв исключить страну из МАГАТЭ

Елена Прошина

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал «истерикой от бессилия» призывы Украины исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он подчеркнул, что это неправомерно и неосуществимо. Об этом пишет ТАСС.

«Истерика от бессилия»: в России оценили призыв исключить страну из МАГАТЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина может призывать к чему угодно. Это истерика от полного бессилия. Не более того. Это нереалистично и неправомерно. Россия является не просто ядерной державой. Россия - один из системообразующих членов МАГАТЭ. Хотя, должен признать, что Украина и ее кураторы уже давно живут вне какого-либо права и закона», - сказал Карчаа.

Он также назвал невозможным переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ. Он подчеркнул, что организация не обладает мандатом на управление атомными станциями. При этом он добавил, что в этом случае станция фактически перейдет под контроль Украины.

«Возникает закономерный вопрос - а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история, абсолютно точно, не регламентирована сегодня ни уставом МАГАТЭ, ни другими международно-правовыми документами - это в принципе невозможно», - подчеркнул Карчаа.

Ранее Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал лишить Россию статуса государства - члена МАГАТЭ. По его словам, самой большой потерей Украины с начала спецоперации стала именно ЗАЭС.

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