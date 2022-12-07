В России отреагировали на план США исключить ее из G20

В желании США исключить Россию из G20 нет ничего нового. Так отреагировал на соответствующий план Вашингтона замглавы российского МИД Александр Грушко в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру».
«Частью политики так называемой изоляции, которая уже провалилась, являются попытки исключения России из различных международных форматов, как это случилось, например, с Советом Европы», — высказался дипломат.
США решили добиться исключения России из G20
Грушко отметил, что Москва видела подобные попытки на саммите «Большой двадцатки», который прошел в ноябре на Бали.
«Эти попытки провалились. Мировое большинство эти попытки не поддерживает», — добавил он.