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50 минут назад

В МИД отреагировали на план США исключить Россию из G20

Lenta.ru

В желании США исключить Россию из G20 нет ничего нового. Так отреагировал на соответствующий план Вашингтона замглавы российского МИД Александр Грушко в ответ на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

В России отреагировали на план США исключить ее из G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Частью политики так называемой изоляции, которая уже провалилась, являются попытки исключения России из различных международных форматов, как это случилось, например, с Советом Европы», — высказался дипломат.

США решили добиться исключения России из G20

Грушко отметил, что Москва видела подобные попытки на саммите «Большой двадцатки», который прошел в ноябре на Бали.

«Эти попытки провалились. Мировое большинство эти попытки не поддерживает», — добавил он.

Политика,Александр Грушко,МИД России,Совет Европы,
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