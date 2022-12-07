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12 минут назад

«Вас терпят»: Володин рассказал об отношении к русским на Западе

Алиса Селезнёва

«Скитальцам» стоит учитывать, что на Западе их только терпят, так как «хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует». Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вас терпят»: Володин высказался об отношении к русским на Западе
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что уехавшим на Запад россиянам, которые «удивляются, что права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации», необходимо понять, что они нужны там лишь пока критикуют Россию.

«Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают. (…) «Скитальцы» неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными», - заявил Вячеслав Володин.

Он предупредил, что это должны понимать все, кто «совершил предательский поступок по отношению к своей стране, близким, родным».

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Ранее в Латвии решили аннулировать лицензию на вещание признанного в России иноагентом телеканала «Дождь». Решение было принято Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP). Сделали это «из соображений государственной безопасности и общественного порядка». Вещание канала в Латвии должны прекратить 8 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, счел заблуждением то, что в другом месте больше свободы, чем в России.

Политика,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Госдума,
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