«Вас терпят»: Володин высказался об отношении к русским на Западе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о «скитальцах», которые удивляются, что права и свободы граждан в США и Европе оказались декорациями. Свое мнение на этот счет он выразил в среду, 7 декабря.

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— Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают, — написал он на своей странице в Telegram.

По мнению Володина, те, кто уехал в Европу, в один момент станут не нужны Западу. Он добавил, что это осознание должно прийти ко всем «предателям России».