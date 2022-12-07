В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Захарова ответила на жалобу премьера Эстонии по украинским беженцам

Ura.Ruиещё 1

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова ответила премьер-министру Эстонии Каи Каллас на ее жалобу по поводу беженцев с Украины. Свой ответ она опубликовала в своем telegram-канале.

Захарова вспомнила песни Гагариной после жалобы Эстонии на беженцев Украины
Фото: ТАССТАСС

«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости. „Спектакль окончен“ или „Драмы больше нет“», — написала Захарова в своем мессенджере.

Такое обращение Захарова опубликовала после того, как Кая Каллас заявила, что их страна больше не сможет принимать новую волну беженцев с Украины. Также Каллас сообщила, что в Эстонии нет жилья и работы для украинцев, сообщает МK.RU.

В России отреагировали на визит Зеленского в Донбасс

Ранее посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что Каллас ограничивает свободу передвижения для россиян нарушением международного права. Он добавил, что Каллас, используя антироссийскую риторику, «решает предвыборные задачи», напоминает «Ридус».

Политика,Кая Каллас,Мария Захарова,Полина Гагарина,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители