Захарова вспомнила песни Гагариной после жалобы Эстонии на беженцев Украины

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова ответила премьер-министру Эстонии Каи Каллас на ее жалобу по поводу беженцев с Украины . Свой ответ она опубликовала в своем telegram-канале.

«Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости. „Спектакль окончен“ или „Драмы больше нет“», — написала Захарова в своем мессенджере .

Такое обращение Захарова опубликовала после того, как Кая Каллас заявила, что их страна больше не сможет принимать новую волну беженцев с Украины. Также Каллас сообщила, что в Эстонии нет жилья и работы для украинцев, сообщает МK.RU.